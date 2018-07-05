Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 22:44211

Олег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу

Воспитанник сумского футбола станет ассистентом главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу.

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб нового тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

По информации Meta-ratings, помощниками румына станут два специалиста, работающих в динамовской структуре. Речь о тренера вратарей Михаиле Михайлове и Олеге Гусеве, который занимает должность ассистента главного тренера в молодежной команде «Динамо».

Спорт Олег Гусев
view counter

По тематике

Двое сумских футболистов попали в топ-33 в Украине за 10-летие
04.01.2020 08:26

Двое сумских футболистов попали в топ-33 в Украине за 10-летие

Журналисты сайта Zbirna.com составили символическую сборную: 33 лучших футболиста Украины за 10 лет.... 1

Олег Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо» U-21
04.09.2018 17:29

Олег Гусев вошел в тренерский штаб «Динамо» U-21

Экс-полузащитник киевлян Олег Гусев отныне будет работать тренером в молодежной команде «Динамо»....

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти
03.09.2018 09:52

Олег Гусев посетил в Сумах футбольный турнир между четырьмя ветвями власти

Легендарный «динамовец» лично приветствовал сумчан с Днем города 2 сентября во время турнира «Властный футбол», который прошел на площадке ФЦ...

Сумчан приглашают на встречу с Олегом Гусевым
01.09.2018 16:16

Сумчан приглашают на встречу с Олегом Гусевым

2 сентября в 12:00 в пресс-зале футбольного центра «Барса» состоится встреча с украинским футболистом, бывшим полузащитником киевского «Динамо» и сборной...

Олег Гусев нашел себе новый клуб?
05.07.2018 10:17

Олег Гусев нашел себе новый клуб?

Экс-капитан киевского «Динамо», воспитанник сумского футбола Олег Гусев может продолжить карьеру в чемпионате Киевской области....

view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.