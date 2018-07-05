Олег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу Воспитанник сумского футбола станет ассистентом главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу.

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб нового тренера «Динамо» Мирчи Луческу.

По информации Meta-ratings, помощниками румына станут два специалиста, работающих в динамовской структуре. Речь о тренера вратарей Михаиле Михайлове и Олеге Гусеве, который занимает должность ассистента главного тренера в молодежной команде «Динамо».