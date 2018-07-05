Олег Гусев войдет в тренерский штаб Луческу

Стало известно, кто войдет в тренерский штаб нового тренера «Динамо» Мирчи Луческу.
По информации Meta-ratings, помощниками румына станут два специалиста, работающих в динамовской структуре. Речь о тренера вратарей Михаиле Михайлове и Олеге Гусеве, который занимает должность ассистента главного тренера в молодежной команде «Динамо».
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