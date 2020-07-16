На Сумщину завернув «Мотопробіг єдності» (відео) Ввечері 25 липня площа Рудченка у Глухові наповнилась гучним гуркотом мотоциклів. Через місто проходив маршрут «Мотопробігу Єдності 2020».

Він об’єднав байкерів з усіх куточків України, які підтримали ідею збереження територіальної цілісності, єдності жителів, в тому числі тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях. Учасники мотопробігу через всю країну везли Державний прапор України та кримськотатарський.

У центрі міста хлопці та дівчата припаркували на декілька хвилин своїх залізних коней. Тут їх зустрічали місцеві байкери. Всі разом сфотографувались на згадку. Як прокоментував журналісту байкер з міста Кагарлик Микола Дьяченко, для нього особисто мотопробіг має велике значення.

- Ми веземо український прапори та кримськотатарського народу, демонструючи, що Україна ціла те неділима. Горджусь тим, що маємо змогу продемонструвати нашу єдність, - говорить чоловік.

З Глухова байкери попрямували до Путивля, звідти – до Сум.

«Мотопробіг Єдності 2020» стартував 20 липня з м. Ужгород. Маршрут має довжину понад 6000 км й пролягає через п’ятдесят одне місто й містечко, та майже всі обласні центри України. Фінішуватиме 2 серпня у м. Запоріжжя на острові Хортиця. А 1 серпня у м. Чонгар Херсонської області відбудеться церемонія передавання Кримськотатарського прапору в тимчасово анексовану Автономну Республіку Крим, пише Неделя.