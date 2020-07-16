На Сумщине коронавирус бьет рекорды На утро 26 июля на Сумщине уже 430 случаев заболевание COVID-19.

За последние сутки болезнь диагностирована у 19 человек – это рекордное количества за всю пандемию. Также подтверждено выздоровление 1 человека (теперь таких 330). За все время пандемии в области умерло 7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Лечатся 93 человека.