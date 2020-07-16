На Сумщине коронавирус бьет рекорды

За последние сутки болезнь диагностирована у 19 человек – это рекордное количества за всю пандемию. Также подтверждено выздоровление 1 человека (теперь таких 330). За все время пандемии в области умерло 7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Лечатся 93 человека.
В районе на севере Сумщины, который до последнего времени держался с 0 случаев коронавируса, уже 8 случаев....
По состоянию на 25 июля в Сумской области 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 25 июля в Сумской области подтверждено 411 случаев заболевания COVID-19....
Сегодня, 24 июля, на сессии Кролевецкого районного совета со срочной информацией выступил главный врач Кролевецкой ЦРБ Сергей Побывайло....
Одинокие люди, у которых диагностировали коронавирус, смогут получить социальную помощь от государства....