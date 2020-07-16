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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:02478

На Сумщине коронавирус бьет рекорды

На утро 26 июля на Сумщине уже 430 случаев заболевание COVID-19.

За последние сутки болезнь диагностирована у 19 человек – это рекордное количества за всю пандемию. Также подтверждено выздоровление 1 человека (теперь таких 330). За все время пандемии в области умерло 7 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Лечатся 93 человека.

Общество Коронавирус
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На Середина-Будщине еще 7 случаев коронавируса: район закрыли
Вчера 20:10

На Середина-Будщине еще 7 случаев коронавируса: район закрыли

В районе на севере Сумщины, который до последнего времени держался с 0 случаев коронавируса, уже 8 случаев....

На Сумщине уже 411 случаев коронавируса: подробности
Вчера 11:57

На Сумщине уже 411 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 25 июля в Сумской области 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 14 новых случаев коронавируса
Вчера 09:14

На Сумщине 14 новых случаев коронавируса

На утро 25 июля в Сумской области подтверждено 411 случаев заболевания COVID-19....

Кролевецкая ЦРБ не будет принимать больных из-за вспышки коронавирусной инфекции
24.07.2020 17:59

Кролевецкая ЦРБ не будет принимать больных из-за вспышки коронавирусной инфекции

Сегодня, 24 июля, на сессии Кролевецкого районного совета со срочной информацией выступил главный врач Кролевецкой ЦРБ Сергей Побывайло....

24.07.2020 15:51

Больные коронавирусом получат дополнительную социальную помощь

Одинокие люди, у которых диагностировали коронавирус, смогут получить социальную помощь от государства....

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22.07.2020 16:45
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22.07.2020 09:03
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21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
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21.07.2020 14:43
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21.07.2020 14:28
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Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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