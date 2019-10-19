Жители Конотопщины вышли на митинг против вони от Поповского спиртзавода 25 июля в 11:00 у спиртзавода в Поповке прошла мирная акция протеста против вони.

Бардовые ямы экспериментального спиртзавода выделяют неприятный запах, от которого страдают жители не только Поповки, но и Конотопа.

Протестующих поддержал и мэр Конотопа Артем Семенихин. В видеообращении на своей странице глава города рассказал, что «ключи от решения проблемы находятся у районной администрации». Одной из причин неприятного запаха является соединение канализации завода с канализацией собственно Поповки. Но вместо того, чтобы решить проблему канализации, районная власть выделяет 8 млн грн на стадион в поселке, - отметил мэр Конотопа, пишет сайт 05447.com.ua.