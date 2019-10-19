Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:30270

Жители Конотопщины вышли на митинг против вони от Поповского спиртзавода

25 июля в 11:00 у спиртзавода в Поповке прошла мирная акция протеста против вони.

Бардовые ямы экспериментального спиртзавода выделяют неприятный запах, от которого страдают жители не только Поповки, но и Конотопа.

Протестующих поддержал и мэр Конотопа Артем Семенихин. В видеообращении на своей странице глава города рассказал, что «ключи от решения проблемы находятся у районной администрации». Одной из причин неприятного запаха является соединение канализации завода с канализацией собственно Поповки. Но вместо того, чтобы решить проблему канализации, районная власть выделяет 8 млн грн на стадион в поселке, - отметил мэр Конотопа, пишет сайт 05447.com.ua.

Общество Вонь
view counter

По тематике

Госэкоинспекция проверила Поповский завод, от вони с которого страдает Конотоп
21.07.2020 16:28

Госэкоинспекция проверила Поповский завод, от вони с которого страдает Конотоп

При проверке Поповского экспериментального завода инспекцией выявлено многочисленные нарушения требований природоохранного законодательства....

Решать вопрос вони в Конотоп приехал глава «Укрспирта»
10.07.2020 17:00

Решать вопрос вони в Конотоп приехал глава «Укрспирта»

Состояние выполнения протокольного решения от 29 июня 2020 года № 14 заседания районной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по...

Что делать с вонью в Конотопе?
02.07.2020 17:58

Что делать с вонью в Конотопе?

Экологические проблемы в Поповке будут решать шаг за шагом....

23.10.2019 18:20

Вонючее дело: суд оставил иск Госэкоинспекции Сумщины к «Поповскому экспериментальному заводу» без рассмотрения

Сумской окружной административный суд оставил исковое заявление Государственной экологической инспекции в Сумской области к государственному предприятию «Поповский экспериментальный завод» без...

За вонь в Сумах ответственна все-таки птицефабрика, но все документы в порядке
19.10.2019 13:18

За вонь в Сумах ответственна все-таки птицефабрика, но все документы в порядке

Источником неприятного запаха в Сумах стало то, что на ООО «Авис-Украина» вскрыли бурты с птичьим пометом для вывоза органических удобрений... 1

view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.