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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Чемпионат Сумской области: 6-й тур

25 июля состоялись матчи 6-го тура чемпионата Сумщины по футболу.

Высшая лига

ФК «Недригайлов-Барса-2003» 2:0 ФК «Ромны»

Голы: Можневский Богдан (51), Стапанов Владислав (72)

«Колос» (Севериновка, Сумской район) 1:3 ФК «Нефтяник» (Ахтырка)

Голы: Прощенко Роман (90+3) - Сидоренко Владислав (14), Жариков Дмитрий (28), Горох Станислав (90+1)

«Явор» (Краснополье) 1:2 ФК «Велетень» (Глухов)

Голы: Калашник Ярослав (5, пен.) - Старченко Денис (75), Михтуненко Сергей (82)

ФК «Кролевец» 3:2 ФК «Тростянец»

Голы: Соломский Юрий (9), Пустовойт Илья (34), Шило Сергей (45) - Рой Дмитрий (3, авт.), Анцибор Андрей (64)

«Альянс-2» (Липовая Долина) 0:2 «Украина-Аграрная» (Токари, Сумской район)

Голы: Сметаненко Александр (19), Пимоненко Юрий (54)

В турнирной таблице лидирует «Нефтяник» - 15 (в 5 играх), дальше - «Тростянец» - 12 (5), «Украина-Аграрная» 10 (6), «Велетень» - 9 (6)…

Первая лига

ФК «Дружба» 3:1 ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили»

Голы: Терехов Игорь (21, 69, пен.), Кролевецкий Роман (35) - Проскуров Денис (59)

«Спартак» (Глухов) 1:0 «Колос» (Шосткинская ОТГ)

Гол: Гаврыш Дмитрий (37)

«Аграрник-Авангард» (Белополье) 11:0 «Лидер» (Середина-Буда)

Голы: Окопный Руслан (19, 21, 45), Свистюра Егор (22, 43), Сулейман Фарид (45), Семишкур Денис (63, 65, 85), Журба Владимир (73), Кисиль Денис (82)

«Дружба» (Сосновка) 2:0 «Десна» (Очкино, С.-Будский район)

Голы: Биланець Владислав (10), Безуглый Артем (75)

Лидирует «Спартак» - 16, дальше - «Аграрник-Авангард» - 15, ФК «Дружба» - 11, «Дружба» (Сосновка) – 10…

Спорт Футбол Чемпионат Сумщины по футболу
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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