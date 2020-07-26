На Сумщине 430 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 26 июля в Сумской области 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 19 человек (г. Сумы - 2, Сумской р-н - 3, г. Конотоп - 2, г. Ахтырка - 1, Краснопольский р-н - 1, Белопольский р-н - 1, Середина-Буда - 1, Середина-Будский р-н - 9.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 330 человек, из них 1 - за прошедшие сутки (Великая Писаревка).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 128 случаев заболевания (95 человек вылечились), в Сумском районе - 24 (19), г. Ахтырка - 33 (26), г. Конотоп - 25 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 37 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (34 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 5 (4), Недригайловский район – 1 (1), г. Ромны – 23 (12), Глуховский район – 5 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (1), г. Лебедин – 1 (1), Белопольский район – 23 (16), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 6 (1), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 11 (0 ).