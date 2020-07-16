Ситуация с коронавирусом в Украине Центр общественного здоровья сообщает, что в Украине на утро 26 июля подтверждено 64849 случаев COVID-19, из них 35 807 выздоровели, 1605 умерли.

За последние сутки лабораторно подтверждено 920 случаев, выздоровели 310 человек, умерли 15. Количество зарегистрированных активных больных по состоянию на 26.07 составляет 27437.

Наибольшее количество активных больных на 100 тыс. населения зарегистрировано во Львовской (265), Закарпатской (223,8 ) областях и в г. Киев (159,8 ).

На стационарном лечении находится 3812 человек, из них 80 подключены к аппарату ИВЛ. Всего в госпитализации нуждались 16760 человек, в подключении к аппарату ИВЛ - 488 пациентов.

Летальность по стране составляет 2,5%. Самый высокий показатель зафиксирован в Кировоградской (4,8%), Черкасской (4%) и Черновицкой (3,8%) областях. В Сумской – 1,6%.

Заболевание было подтверждено у 4596 детей и 8337 медиков, из них 6029 медработников выздоровели.

За сутки исследовано 12559 образцов методом ПЦР. Всего проведено 963 641 ПЦР-исследование.

Данные в разрезе областей можно найти по ссылке.