Сумчан запрошують на блог-кафе

Саме тому:

29 липня 2020 року у місті Суми пройде блог-кафе «Життя цінуй – безпечно працюй», у рамках проєкту "Голос жінки має силу-2020".

Для кого?

- студенти, які прагнуть бути обізнаними та працювати безпечно;

- ті, хто переживають робочу кризу та прагнуть безпеки при працевлаштуванні;

- активні лідери суспільного життя, які прагнуть дізнатись про безпечне працевлаштування;

- всі, хто бажає допомагати людям працювати безпечно

Коли?

29 липня 2020 року об 11.00

Де?

Tribuna Park, стадіон «Ювілейний»

Участь безкоштовна, але за обов’язковою реєстрацією.

Щоб взяти участь в зазначеному заході, переходь за посиланням, та реєструйся.

https://forms.gle/8DrK1WfPc7ua4uDVA

Проект реалізується за підтримки Інституту міжнародних культурних зв’язків (Institut für Auslandsbeziehungen) та Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина.