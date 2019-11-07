Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45182

В Сумах разыграли чемпионат города по шашкам

26 июля закончился Открытый чемпионат г. Сумы по шашкам.

За победу боролись в 6 возрастных категориях:

Девушки: 1-е место - Голуб Михайлина, 2-е - Кайдаш Ангелина, 3-е - Писарева Александра.

Старшие юноши: 1-е место - Стрижак Дмитрий, 2-е - Подгорский Ярослав, 3-е место - Бавыкин Савелий и Адамович Натан.

Младшие юноши: 1-е место - Голуб Михаил, 2-е - Христич Георгий, 3-е - Христич Николай.

Женщины: 1-е место - Котляр Наталья, 2-е - Журавлева Александра,

Ветераны: 1-е место - Рыбалка Николай, 2-е - Редька Григорий, 3-е - Пьявка Николай.

Мужчины: 1-е место - Ярош Дмитрий, 2-е - Загоруйко Андрей, 3-е - Васильев Валерий.

Спорт Шашки
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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