В Сумах разыграли чемпионат города по шашкам

За победу боролись в 6 возрастных категориях:
Девушки: 1-е место - Голуб Михайлина, 2-е - Кайдаш Ангелина, 3-е - Писарева Александра.
Старшие юноши: 1-е место - Стрижак Дмитрий, 2-е - Подгорский Ярослав, 3-е место - Бавыкин Савелий и Адамович Натан.
Младшие юноши: 1-е место - Голуб Михаил, 2-е - Христич Георгий, 3-е - Христич Николай.
Женщины: 1-е место - Котляр Наталья, 2-е - Журавлева Александра,
Ветераны: 1-е место - Рыбалка Николай, 2-е - Редька Григорий, 3-е - Пьявка Николай.
Мужчины: 1-е место - Ярош Дмитрий, 2-е - Загоруйко Андрей, 3-е - Васильев Валерий.
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