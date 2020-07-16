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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:02147

В Конотопе коронавирус обнаружили в 3-летнего ребенка

О новых случаях коронавируса в Конотопе сообщил мэр города Артем Семенихин.

«У нас опять очередной заболевших в 58-й бригаде. А также его 3-летняя дочь сейчас имеет диагноз коронавирус. В итоге 6 человек болеют этим недугом в городе Конотоп. Больнее всего то, что эта болезнь уносит жизни людей. Но как мэр я могу констатировать, что она забирает кровь из нашего города в виде поступлений в бюджет. Те вопросы, которые сейчас стоят в нашем городе, которые нужно решать повседневно, мы будем не в состоянии решать. А все потому, что экономика сейчас находится в крутом пике. Поэтому соблюдайте меры карантина», - сказал А.Семенихин.

Общество Коронавирус
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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