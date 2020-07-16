В Конотопе коронавирус обнаружили в 3-летнего ребенка

«У нас опять очередной заболевших в 58-й бригаде. А также его 3-летняя дочь сейчас имеет диагноз коронавирус. В итоге 6 человек болеют этим недугом в городе Конотоп. Больнее всего то, что эта болезнь уносит жизни людей. Но как мэр я могу констатировать, что она забирает кровь из нашего города в виде поступлений в бюджет. Те вопросы, которые сейчас стоят в нашем городе, которые нужно решать повседневно, мы будем не в состоянии решать. А все потому, что экономика сейчас находится в крутом пике. Поэтому соблюдайте меры карантина», - сказал А.Семенихин.
Центр общественного здоровья сообщает, что в Украине на утро 26 июля подтверждено 64849 случаев COVID-19, из них 35 807 выздоровели,...
По состоянию на 26 июля в Сумской области 430 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
На утро 26 июля на Сумщине уже 430 случаев заболевание COVID-19....
В районе на севере Сумщины, который до последнего времени держался с 0 случаев коронавируса, уже 8 случаев....
По состоянию на 25 июля в Сумской области 411 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....