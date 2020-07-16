В Конотопе коронавирус обнаружили в 3-летнего ребенка О новых случаях коронавируса в Конотопе сообщил мэр города Артем Семенихин.

«У нас опять очередной заболевших в 58-й бригаде. А также его 3-летняя дочь сейчас имеет диагноз коронавирус. В итоге 6 человек болеют этим недугом в городе Конотоп. Больнее всего то, что эта болезнь уносит жизни людей. Но как мэр я могу констатировать, что она забирает кровь из нашего города в виде поступлений в бюджет. Те вопросы, которые сейчас стоят в нашем городе, которые нужно решать повседневно, мы будем не в состоянии решать. А все потому, что экономика сейчас находится в крутом пике. Поэтому соблюдайте меры карантина», - сказал А.Семенихин.