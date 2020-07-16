В Сумах заболело коронавирусом 11 медработников Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за весь период заболело 11 медработников, 9 уже выздоровели, 2 находятся на амбулаторном лечении.