Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:20829

В Сумах заболело коронавирусом 11 медработников

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за весь период заболело 11 медработников, 9 уже выздоровели, 2 находятся на амбулаторном лечении.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 27 июля в Сумской области 445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине уже 445 случаев коронавируса
Сегодня 08:22

На Сумщине уже 445 случаев коронавируса

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:07

В Сумах 9 новых случаев коронавируса

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Конотопе коронавирус обнаружили в 3-летнего ребенка
Сегодня 08:02

В Конотопе коронавирус обнаружили в 3-летнего ребенка

О новых случаях коронавируса в Конотопе сообщил мэр города Артем Семенихин....

Вчера 11:30

Ситуация с коронавирусом в Украине

Центр общественного здоровья сообщает, что в Украине на утро 26 июля подтверждено 64849 случаев COVID-19, из них 35 807 выздоровели,...

view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.