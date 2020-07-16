На Сумщине уже 445 случаев коронавируса

По ее словам, на сегодня по Сумской области на сегодня подтверждены 445 случаев заболевания. Из них 9 в Сумах.
По состоянию на 27 июля в Сумской области 445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
О новых случаях коронавируса в Конотопе сообщил мэр города Артем Семенихин....
Центр общественного здоровья сообщает, что в Украине на утро 26 июля подтверждено 64849 случаев COVID-19, из них 35 807 выздоровели,...