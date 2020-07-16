На Сумщине уже 445 случаев коронавируса Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, на сегодня по Сумской области на сегодня подтверждены 445 случаев заболевания. Из них 9 в Сумах.