В Сумах на самоизоляции 123 человека, вернувшихся из-за границы Об этом сегодня, 27 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня на учете у врачей первичного звена 123 человека, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, - доложила она. – С начала карантинных мероприятий 2396 человек, которые прибыли из-за границы и которые были под медицинским наблюдением. Срок завершился у 2273 человек.

За неделю из-за границы приехали 65 человек.