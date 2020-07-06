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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:10364

В Сумах на самоизоляции 123 человека, вернувшихся из-за границы

Об этом сегодня, 27 июля, на аппаратном совещании в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

- На сегодня на учете у врачей первичного звена 123 человека, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, - доложила она. – С начала карантинных мероприятий 2396 человек, которые прибыли из-за границы и которые были под медицинским наблюдением. Срок завершился у 2273 человек.

За неделю из-за границы приехали 65 человек.

Общество Самоизоляция
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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