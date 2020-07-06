В Сумах на самоизоляции 123 человека, вернувшихся из-за границы

- На сегодня на учете у врачей первичного звена 123 человека, вернувшихся из-за границы и находящихся на самоизоляции, - доложила она. – С начала карантинных мероприятий 2396 человек, которые прибыли из-за границы и которые были под медицинским наблюдением. Срок завершился у 2273 человек.
За неделю из-за границы приехали 65 человек.
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