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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:16371

В сумском бюджете не хватает 126 миллионов

В общий фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 993,6 млн грн, что составляет 49,5% к плану на год.

Сумма недовыполнения пропорционально 1/12 на текущую дату составляет 126,6 млн грн, или -11,3%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 71,9 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 25,9 млн грн;

- единого налога – 19,4 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг – 4,5 млн гривен.

Сумма недовыполнения на текущую дату по росписи составляет 86,1 млн грн, или -8,0%, за счет:

- налога на доходы физических лиц – 42,1 млн грн;

- земельного налога и арендной платы – 25,6 млн грн;

- единого налога – 15,6 млн грн;

- платы за предоставление административных услуг – 4,1 млн гривен.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления общего фонда бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) увеличились на 47,4 млн грн (или на 5,0%) за счет налога на доходы физических лиц (52,3 млн грн, или на 8,4%), единого налога (10,3 млн грн, или на 8,3 %).

Из общей суммы поступлений с начала года 67,6% (672,0 млн грн) составляет налог на доходы физических лиц; 13,5% (133,7 млн грн) - единый налог; 7,2% (71,5 млн грн) - акцизный налог; 8,2% (81,2 млн грн) - земельный налог и арендная плата.

В специальный фонд бюджета Сумской городской ОТГ (без учета официальных трансфертов) поступили средства в сумме 28,3 млн грн, что составляет 34,7% к плану на год и на 38,9 млн грн (или на 57,9%) меньше поступлений за соответствующий период 2019 года.

Поступления бюджета развития составляют 5,4 млн грн (средства от отчуждения имущества – 3,9 млн грн, средства от продажи земельных участков - 1,0 млн грн; средства долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта – 0,5 млн гривен).

Официальных трансфертов в общий фонд поступило 305,1 млн грн, что составляет 99,8% к плану на январь-июль по расписанию, в специальный фонд – 56,3 млн грн, что составляет 98,5% к плану на январь-июль по расписанию.

Экономика Недобор
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