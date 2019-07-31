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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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З 1 серпня по 30 вересня 2020 року на водоймах Сумщини вводиться заборона на вилов раків

Відповідно до наказу Управління Державного агентства рибного господарства у Сумській області від 23.07.2020 № 66 «Про встановлення терміну заборони на лов раків у період другої линьки» на водних об’єктах області вводиться заборона на вилов раків у період другої линьки з 1 серпня по 30 вересня 2020 року.

Головним періодом у житті раків є «линька», під якою розуміють пов’язане з ростом скидання твердих частин тіла. Момент її наближення можна визначити за станом панцира, який перед линькою зазвичай тьмяніє, стає вразливий і починає відставати від тіла. Після затвердіння панцира ріст організму припиняється. Тому раки скидають старий і покриваються новим, який дуже м’який. Це дозволяє рости тілу, але водночас робить рака вразливим перед річковими хижаками. Тому з сотні залишається лише біля десятка екземплярів. Процес линьки не завжди проходить успішно, рак може втратити кінцівки або навіть життя. Після линьки на місці відірваних кінцівок виростають нові, але однакової величини з втраченими ніколи не досягають. Ось чому часто зустрічаються раки, у яких одна клешня менша іншої. Через таку малорухливість та природну незахищеність раки під час линьки є легкою здобиччю для браконьєрів і тому потребують особливого додаткового захисту.

Порушення цієї заборони карається ст. 85 ч 4 КУпАП (штраф від 340 до 680 грн), крім того, за кожного незаконно добутого рака доведеться сплатити збитки у розмірі 25,5 грн. Також нагадуємо, що по закінченні терміну заборони вилову раків їх дозволяється добувати ручним збиранням – раколовкою –«хапкою» з діаметром не більше 70 см і вічком не більше 22 мм; волосінню з приманкою і рогаткою та «розщіпом» - не більше п’яти снастей на ловця. Одній особі за добу дозволяється виловити не більше 30 екз. раків, розміром не менших ніж 10 см. Заборонено ловити їх у темний час доби з використанням підсвітки.

Велике прохання до громадян не нехтувати даною забороною задля збереження запасів раків на водних об’єктах нашої області, адже природа – це наше майбутнє. А повідомити про порушення або отримати додаткову інформацію про заборону на вилов раків можна за телефоном «гарячої лінії» Сумського рибоохоронного патруля:  (096) 838-25-70 або (0542) 77-90-13.

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