Сумская теннисистка выиграла турнир в столице

В соревнованиях сражались теннисисты до 10 лет. Воспитанница сумской «Теннисной академии» Елизавета Довгопол заняла первое место в одиночном разряде.
В Ирпени завершился чемпионат Украины по теннису среди спортсменов до 12 лет....
13-16 июля на кортах Теннисной Академии состоялся турнир 2-й категории ФТУ до 14 лет Летний Кубок ТА 1 by Babolat....
В Академии сестер Бондаренко в Красиловке прошел турнир про теннису 2-й категории ФТУ среди взрослых МAYAMI Cup 1....
Воспитанник КДЮСШ «Барса» Степан Гвилава удостоен третьего места в рейтинге Федерации тенниса Украины....
29 июня в Сумах прошел аматорский парный турнир, посвящённый Дню Молодёжи....