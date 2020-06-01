За неделю на Сумщине зарегистрировано 136 ЧП В результате пожаров травмирован 1 человек. Огнем уничтожено и повреждено 9 зданий, 3 единицы автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 32 оперативных выезда. Во время ликвидации пожаров спасены 14 зданий, 2 единицы автотракторной техники, в общем материальных ценностей на сумму более 1 млн 200 тыс. грн.

Пиротехниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям уничтожено 119 боеприпасов времен Второй мировой войны, обнаруженные на территории области.

Летом возрастает угроза пожаров в природных экосистемах, которые трудно обнаружить на начальной стадии, поэтому очень быстро возгорания могут превратиться в масштабные. Для предотвращения таких случаев будьте осторожны в обращении с огнем, не сжигайте сухую растительность, не разводите костры на открытых территориях и в лесах. При обнаружении признаков пожара в природных экосистемах немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101", сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.