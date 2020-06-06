Ахтырский бегун выиграл киевский ультрамарфон

Организаторы предложили участникам, которых было почти 300 человек испытать себя на дистанциях 50 и 100 км. Ахтырский бегун Игорь Панченко (тренер – Евгений Глыва) показал лучшее время в абсолюте на «полтиннике» - 3:17:09.
24-25 июля на стадионе спорткомплекса ИФК СумГПУ им. А.С. Макаренко состоялся чемпионат области по легкой атлетике среди юношей, взрослых и...
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RaceProject оголосив про відкриття реєстрації на ще один тематичний забіг від Kupala Online Run/...
31 мая в онлайн-режиме прошел Одесса Нова Пошта полумарафон....
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