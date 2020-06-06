Ахтырский бегун выиграл киевский ультрамарфон 26 июля в Киеве прошел традиционный Киевский ультрамарфон.

Организаторы предложили участникам, которых было почти 300 человек испытать себя на дистанциях 50 и 100 км. Ахтырский бегун Игорь Панченко (тренер – Евгений Глыва) показал лучшее время в абсолюте на «полтиннике» - 3:17:09.