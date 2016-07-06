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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:39413

На водоемах Сумщины в течение недели погибли 3 человека

Купальный сезон продолжается, однако не все поняли, что такой отдых требует крайней осторожности.

Как следствие - на водных объектах области в течение недели погибли 3 человека. Такие случаи произошли в Бурынском, Конотопском районах и последний - 26 июня в Ямпольском районе, где в с. Папирня работники полиции из реки подняли тело мужчины 1990 г.р.

Всего в текущем году на водоемах Сумщины погибло 40 человек, из них 30 человек с начала июня, среди них двое детей. Больше всего трагических случаев зафиксировано в г. Сумы - 5, Глуховском, Середина-Будском и Конотопском районах - по 4 погибших. Самый молодой погибший - мальчик 2006 г.р. (Середина-Будский район), а самая старшая - женщина 1938 г.р. (г. Ромны).

Подчеркиваем - купальный сезон продолжается! Поэтому надо помнить, что нельзя: оставлять детей без присмотра, заходить в воду в нетрезвом состоянии, купаться в незнакомых и необорудованных для этого местах, заплывать слишком далеко от берега. Надо следить друг за другом, чтобы в экстремальной ситуации вовремя оказать необходимую помощь. От ответственности и осторожности зависит безопасность вашего отдыха, сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Утопленики
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