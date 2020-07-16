Юні таланти Сумщини запрошуються до участі у конкурсі малюнків та фотографій «Що для мене Україна?» До Дня Незалежності України стартував Всеукраїнський конкурс малюнків та фотографій «Що для мене Україна?», започаткований Благодійним фондом «Об’єднання світових культур», Українським координаційним центром з підвищення правової освіти населення, Українською молодіжною правничою асамблею

Конкурс проходить з метою культурно-освітнього розвитку, формування у дітей i підлітків національної ідентичності, патріотичного виховання; соціальної підтримки талановитої молоді, сприяння їх самореалізації та творчому розвитку, активного залучення творчої молоді до соціально-вагомої діяльності.

До участі у Конкурсі запрошуються діти віком від 3 до 18 років з України та української діаспори різних країн світу. Конкурс проводиться за двома категоріями – фотографія та малюнок.

Переможці конкурсу будуть оголошені під час Творчого фестивалю «3 Україною в серці», що відбудеться у м. Київ під час святкових заходів з нагоди Дня Незалежності України. Крім того, на зазначеному фестивалі буде організована виставка робіт учасників конкурсу у вигляді карти, що говорить.

Довідково:

Номінації в категорії «Фотографія» (за тематикою, без вікового розподілу): «Природа України», «Архітектура України», «Історичні місця України», «Українські традиції».

Номінації в категорії «Малюнок» (за віком):

перша молодша група. Індивідуальна робота (від 3 до 5 років);

перша молодша група. Колективна робота (від 3 до 5 років);

друга молодша група. Індивідуальна робота (від 6 до 10 років);

друга молодша група. Колективна робота (від 6 до 10 років);

середня група. Індивідуальна робота (від 11 до 14 років);

середня група. Колективна робота (від 11 до 14 років);

старша група. Індивідуальна робота (від 15 до 18 років);

старша група. Колективна робота (від 15 до 18 років).

Колективною вважається робота, яку виконано не більше, ніж 3 особами. Конкурсні роботи повинні бути пов'язані з загальною тематикою Конкурсу; виконуються у довільній графічній чи живописній техніці (олівці, фломастери, фарби, авторська техніка) на форматі А4. Малюнки можуть бути виконані у форматі міні-коміксу чи «мему» (гумористичні зображення, в яких знакові елементи співіснують з текстовими елементами).

Конкурсна робота (у відсканованому форматі, ЈРEG) разом із заявкою (зазначення прізвища, ім'я та по батькові конкурсанта, дати народження, контактного телефону, електронної адреси, місця проживання, контактної інформації законних представників, назви номінації, назви конкурсної роботи та короткого (1-2 речення) описання зображеного на малюнку чи фото) подається до Організаційного комітету, шляхом направлення відповідного листа електрону на адресу uwcfua@gmail.com (обов'язково зазначити в темі листа «Що для мене Україна») до 15 серпня 2020 року включно.

3 положенням про конкурс можна ознайомитися за посиланням: http://uwcfoundation.com/img/schodlameneukraina.pdf

Контактні дані Оргкомітету: uwcfua@gmail.com, https://www.facebook.com/uwcfoundation/.