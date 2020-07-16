Экс-руководитель налоговой милиции Сум отсудил 2,5 млн гривен компенсации за уголовное преследование Ленинский районный суд Харькова взыскал из государственного бюджета 2,5 млн гривен морального ущерба, причиненного незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда

Об этом пишет 368.media со ссылкой на материалы производства.

Мужчина начал работать в правоохранительных органах с 2004 года. В 2011 его назначили на должность начальника Главного отдела налоговой милиции — первого заместителя начальника ГНИ в Сумах. В 2012 году против чиновника, его заместителя и оперуполномоченного открыли уголовное дело против по фактам покушений на получение взяток и превышение служебных полномочий, а также по факту злоупотребления ими властью.

В марте 2012 истца задержали в служебном кабинете и отправили в камеру изолятора временного содержания. В дальнейшем против задержанного применили меру пресечения в виде содержания под стражей. Только в конце ноября 2012 меру пресечения смягчили до личного обязательства.

В 2015 году суд признал налоговика невиновным и оправдал из-за недоказанности вины. В 2016 апелляционный и Высший специализированный суды оставили приговор без изменений.Таким образом, истец был незаконно лишен свободы на 263 суток и в течение длительного времени незаконно не имел возможности контактировать и помогать своим близким и родственникам.

Кроме того, незаконно обвинен по вине должностных лиц прокуратуры Сумской области под стражей был лишен элементарных условий жизни. В частности, обвиняемый содержался в камере, которая была в аварийном состоянии, размером 55 м2, и в которой содержалось 22 человека, что было подтверждено справкой заместителя начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечения. В решении суда приводится описание условий содержания в СИЗО: окно небольшого размера было под потолком, солнечный свет поступал в камеру один час в сутки, камера не проветривалась, так как окно было забито гвоздями, а на самом окне была решетка. Питьевая вода была в общем баке 15 литров, ее меняли 1 раз в сутки. В камере был один стол для приема пищи размером 1,5 на 1,5 м, заключенным необходимо было стоять в очереди. Кроме того, в камере был громкоговоритель, через который постоянно транслировали одну и ту же музыку на большой громкости и регулировать самостоятельно громкость громкоговорителя с камеры было невозможно. В ночное время в камере всегда горел свет, что не давало возможности нормального сна. Когда налоговика вывозили для участия в следственных действиях или судебных заседаниях, ему не предоставляли питание в течение длительного времени.

Истец сообщил, что имел прекрасный карьерный рост, но в связи с незаконным задержанием и сфабрикованным делом карьера его практически завершилась. После ареста и увольнения из органов налоговой милиции его не восстановили в правоохранительных органах.+

Судебно-психологическая экспертиза установила, что размер морального возмещения может составлять 540 размеров минимальной заработной платы, что сегодня соответствует 2,5 млн гривен. Суд при определении суммы возмещения руководствовался именно этим выводом, при этом иск был подан на возмещение 5,5 млн гривен.