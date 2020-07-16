Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32298

Экс-руководитель налоговой милиции Сум отсудил 2,5 млн гривен компенсации за уголовное преследование

Ленинский районный суд Харькова взыскал из государственного бюджета 2,5 млн гривен морального ущерба, причиненного незаконными действиями органов следствия, прокуратуры и суда

Об этом пишет 368.media со ссылкой на материалы производства.
Мужчина начал работать в правоохранительных органах с 2004 года. В 2011 его назначили на должность начальника Главного отдела налоговой милиции — первого заместителя начальника ГНИ в Сумах. В 2012 году против чиновника, его заместителя и оперуполномоченного открыли уголовное дело против по фактам покушений на получение взяток и превышение служебных полномочий, а также по факту злоупотребления ими властью.
В марте 2012 истца задержали в служебном кабинете и отправили в камеру изолятора временного содержания. В дальнейшем против задержанного применили меру пресечения в виде содержания под стражей. Только в конце ноября 2012 меру пресечения смягчили до личного обязательства.
В 2015 году суд признал налоговика невиновным и оправдал из-за недоказанности вины. В 2016 апелляционный и Высший специализированный суды оставили приговор без изменений.Таким образом, истец был незаконно лишен свободы на 263 суток и в течение длительного времени незаконно не имел возможности контактировать и помогать своим близким и родственникам.
Кроме того, незаконно обвинен по вине должностных лиц прокуратуры Сумской области под стражей был лишен элементарных условий жизни. В частности, обвиняемый содержался в камере, которая была в аварийном состоянии, размером 55 м2, и в которой содержалось 22 человека, что было подтверждено справкой заместителя начальника учреждения по интендантскому и коммунально-бытовому обеспечения. В решении суда приводится описание условий содержания в СИЗО: окно небольшого размера было под потолком, солнечный свет поступал в камеру один час в сутки, камера не проветривалась, так как окно было забито гвоздями, а на самом окне была решетка. Питьевая вода была в общем баке 15 литров, ее меняли 1 раз в сутки. В камере был один стол для приема пищи размером 1,5 на 1,5 м, заключенным необходимо было стоять в очереди. Кроме того, в камере был громкоговоритель, через который постоянно транслировали одну и ту же музыку на большой громкости и регулировать самостоятельно громкость громкоговорителя с камеры было невозможно. В ночное время в камере всегда горел свет, что не давало возможности нормального сна. Когда налоговика вывозили для участия в следственных действиях или судебных заседаниях, ему не предоставляли питание в течение длительного времени.
Истец сообщил, что имел прекрасный карьерный рост, но в связи с незаконным задержанием и сфабрикованным делом карьера его практически завершилась. После ареста и увольнения из органов налоговой милиции его не восстановили в правоохранительных органах.+

Судебно-психологическая экспертиза установила, что размер морального возмещения может составлять 540 размеров минимальной заработной платы, что сегодня соответствует 2,5 млн гривен. Суд при определении суммы возмещения руководствовался именно этим выводом, при этом иск был подан на возмещение 5,5 млн гривен.

Право
view counter

Новости

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25
Сумской полицией будет руководить донецкий
24.07.2020 12:47
Полиция Сумщины выясняет происхождение боеприпасов, найденных в окрестностях Конотопа
Сегодня 14:00
У Сумах пройде соціальна акція з тестування на гепатит С
Сегодня 13:42
В Шостке произошел взрыв в жилом доме
Сегодня 13:27
ФК «Тростянец» вышел на четвертое место
Сегодня 13:20
На Сумщине полиция начала проверки по фактам отравления малолетних детей
Сегодня 12:53
В Сумах "ульяновский хлеб" - под запретом
Сегодня 12:49
Экс-руководитель налоговой милиции Сум отсудил 2,5 млн гривен компенсации за уголовное преследование
Сегодня 12:32
Юні таланти Сумщини запрошуються до участі у конкурсі малюнків та фотографій «Що для мене Україна?»
Сегодня 12:25
На водоемах Сумщины в течение недели погибли 3 человека
Сегодня 11:39
Ахтырский бегун выиграл киевский ультрамарфон
Сегодня 11:11
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.