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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:49392

В Сумах "ульяновский хлеб" - под запретом

В Госпродпотребслужбу в Сумской области поступило обращение женщины, которая купила хлеб торговой марки «Ульяновский хлеб» (г. Сумы) и при разрезе заметила кусок ржавого гвоздя длиной 4 см.

Была проведена внеплановая проверка предприятия ООО «Шлях», которое производит хлебобулочные изделия данной торговой марки. В ходе проверки было установлено нарушение гигиенических требований, которые указывают на полную незащищенность пищевых продуктов от попадания опасных вещей и загрязнения, а именно: поддоны, на которые выкладывается свежевыпеченный хлеб, находятся в запущенном состоянии - с наслоением пыли, грязи, отпадением частиц с деревянных поверхностей, с наличием гвоздей, которые легко вынимаются. Хлеб выпекается в формах, которые не отвечают гигиеническим требованиям, а именно: сплетенные из древесного материала (лозы) и скреплены гвоздями, которые в некоторых местах торчат и могут выниматься и легко попасть в продукт. Железные формы и поддоны для выпечки хлеба - с большим налетом сажи и копоти, пыли, грязи. Коляски для перевозки хлебобулочных изделий грязные, с отпадением досок, частей, гвоздей, залепленные мукой и пылью, на некоторых зафиксировано наличие волос. Далее в сообщении инспекторов еще целая страница перечня грубейших нарушений… Руководитель ООО «Шлях» на второй день проверки не допустил инспекторов на предприятие, мотивировав это тем, что он на данный момент отсутствует, а без его участия проверка не может быть завершена. Тем не менее, главный государственный ветинспектор Сумской области принял решение о временном прекращении производства на 10 рабочих дней. Также инспекторы Главного управления Госпродпотребслужбы в Сумской области составили 2 протокола о нарушении гигиенических требований при производстве и обороте пищевых продуктов и о препятствовании в их законной деятельности.

Так что с 23 июля по 6 августа ООО «Шлях» не имеет права производить и реализовать свою продукцию в магазинах. В случае выявления хлебобулочных изделий за указанный период ТМ «Ульяновский хлеб», на маркировке которого значится адрес ул. Гамалея, 25, г. Сумы, в продаже необходимо обратиться на электронный адрес главного управления Госпродпотребслужбы post@dpss-sumy.gov.ua с обращением для предотвращения употребления пищевых продуктов, которые производятся в ужасных, антисанитарных, опасных условиях, что может создать угрозу жизни и/или здоровью как взрослых, так и детей. Будьте бдительны и неравнодушны!

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