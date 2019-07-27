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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:53460

На Сумщине полиция начала проверки по фактам отравления малолетних детей

В эти выходные трое малышей попали на больничные койки с отравлением медикаментами и бытовой химией.

В первом случае двухлетний ребенок выпил антисептическое средство для рук, во втором четырехлетний - глотнул растворитель. Еще один мальчик в возрасте трех лет госпитализирован с отравлением лекарственными препаратами.

Участковые офицеры полиции и следователи проводят проверки и устанавливают обстоятельства этих событий.

Правоохранители снова призывают граждан внимательно следить за детьми, создав им дома безопасную среду. Не оставляйте в одиночестве маленьких исследователей даже «на минутку». Бытовую химию, медикаменты, острые и режущие предметы лучше хранить в недоступном для них месте. Закрывайте специальными заглушками розетки. Продумайте, где и как лучше хранить бытовую технику, по возможности оборудуйте дверцы шкафа или ящики замками или запорными устройствами. В том случае, если вы выходите из комнаты или не используется больше часа телевизором, компьютером или музыкальным проигрывателем - отключайте их от электросети. Следите, чтобы в руки ребенка не попали батарейки. Особенно опасны мелкие элементы питания круглой формы, которые дети могут положить в рот и легко проглотить.

Дополнительно обратите внимание на комнатные цветы, и, если среди них есть ядовитые - уберите растения из своего жилища. Также следует продумать безопасность ребенка и в том случае, если семья дома держит домашнее животное.

Поэтому соблюдайте эти простые правила, и вам не придется корить себя за собственную мгновенную невнимательность и детские страдания. Будьте ответственными и внимательными в уходе за своими детьми, и пусть они растут здоровыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Отравление детей
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