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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:0072

Прокуратура требует возвращения из противоправного пользования 70 га земли стоимостью 8 млн грн

Ахтырской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск о признании недействительным договора подряда и освобождении земельного участка площадью 70 га стоимостью 8 млн грн.

Установлено, что в апреле 2020 года между коммунальным учреждением Сумского областного совета «Ахтырский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» и частным акционерным обществом заключен договор подряда по выращиванию сельскохозяйственной продукции на земельном участке, принадлежащем заведению на праве постоянного пользования.

В то же время, указанный договор не содержит сроков и условий выполнения работ, целей получения результатов и т.п. Более того, постоянный пользователь лишен возможности распоряжаться земельным участком. Поэтому по своей правовой сути указанный сделка является договором аренды земли, заключенного с нарушением земельного законодательства.

В настоящее время открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

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