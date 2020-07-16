Прокуратура требует возвращения из противоправного пользования 70 га земли стоимостью 8 млн грн Ахтырской местной прокуратурой в Хозяйственный суд Сумской области в интересах государства заявлен иск о признании недействительным договора подряда и освобождении земельного участка площадью 70 га стоимостью 8 млн грн.

Установлено, что в апреле 2020 года между коммунальным учреждением Сумского областного совета «Ахтырский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» и частным акционерным обществом заключен договор подряда по выращиванию сельскохозяйственной продукции на земельном участке, принадлежащем заведению на праве постоянного пользования.

В то же время, указанный договор не содержит сроков и условий выполнения работ, целей получения результатов и т.п. Более того, постоянный пользователь лишен возможности распоряжаться земельным участком. Поэтому по своей правовой сути указанный сделка является договором аренды земли, заключенного с нарушением земельного законодательства.

В настоящее время открыто производство, продолжается судебное разбирательство, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.