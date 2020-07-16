ФК «Тростянец» вышел на четвертое место

В группе 2 ФК «Тростянец» принимал столичную команду «Атлет».
Игра завершилась волевой победой хозяев 4:2
«Тростянец» - «Атлет» (Киев) 4:2
Голы: Гайван 50, пен., Соседко 61, 73, Мигаль 77 - Чистяков 3, Липовый 20.
После 20 туров у ФК «Тростянец» 33 очка в 19 матчах и четвертое место. Лидирует ФК «Виктория» (Николаевка) с Белопольщины – 51 (20).
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