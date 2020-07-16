На Сумщине псевдоврач обобрал 88-летнюю пенсионерку

Мошенник действовал по схеме «ваша дочь после ДТП находится в больнице». Как установили сотрудники полиции, к которым обманутая бабушка обратилась за помощью, неизвестный собеседник настолько вскружил ей голову, что она отдала так называемому курьеру «на лечение» дочери три тысячи гривен - все, что имела из своих сбережений.
В полиции открыли уголовное производство и начали поиски мошенника.
Правоохранители снова напоминают гражданам об осторожности при общении с незнакомыми телефонными собеседниками. И призывают не доверять словам незнакомцев, кем бы они ни назывались - полицейскими, врачами, работниками банка и т.п. А если речь заходит о деньгах, которые якобы нужно немедленно перевести или передать через третьи руки для якобы родственников - не верьте, так действуют только мошенники. Вам следует сразу прервать контакт и положить трубку. Настоящие работники органов власти и государственных учреждений никогда не будут решать подобные «вопросы» по телефону, и тем более - требовать деньги. Если возникает потребность в решении любого вопроса, то человека пригласят подойти по определенному адресу, и только в его личном присутствии изложат суть дела.
Правоохранители также призывают граждан предостеречь своих пожилых родственников от мошенников, и договориться с ними о том, что при любых подобных звонках те будут немедленно перезванивать или им самим, или по спецлинии полиции «102».
Будьте осмотрительны, и вам не придется стать жертвой преступления, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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