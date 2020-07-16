В Шостке произошел взрыв в жилом доме

По указанному адресу выехала бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Сумыгаз».
«В доме, где произошло событие, зафиксировано самовольное замену газового оборудования. Указанный факт свидетельствует о вмешательстве в систему газоснабжения, что могло стать вероятной причиной взрыва. Газораспределительная сеть в соседних домах не повреждена», - отмечают специалисты аварийно-диспетчерской службы.
В результате пожара полностью сгорел дом, повреждены хозяйственные постройки, травмирован мужчина 1992 г.р. Он получил термические ожоги головы, туловища, обеих верхних и нижних конечностей II в., до 60% поверхности тела, госпитализирован в хирургическое отделение Шосткинской ЦРБ.
«Сумыгаз» в очередной раз призывает потребителей природного газа не нарушать правила безопасности: не проводить самостоятельно работы по ремонту, реконструкции или замены газовых приборов и не подвергать опасности себя и своих родных.