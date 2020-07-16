У Сумах пройде соціальна акція з тестування на гепатит С 28 липня у Сумах відбудеться акція з нагоди Всесвітнього Дня боротьби з вірусними гепатитами.

Захід організовує громадська організація Клуб "Шанс" спільно з фахівцями КНП СОР "Медичний клiнiчний центр iнфекцiйних хвороб i дерматолог iм. З. Й. Красовицького". На акції також можна буде проконсультуватися з фахівцями Клініки, Дружньої до молоді.

Під час заходу кожен охочий зможе безкоштовно в мобільній амбулаторії Клубу "Шанс" пройти експрес-тест на гепатит С, отримати практичні рекомендації з профілактики вірусних гепатитів і алгоритм дій у разі діагностування інфекції.

Організатори безкоштовно розповсюджуватимуть серед громадськості тематичну літературу.

Захід відбудеться на площі Покровській (біля Центрального універмагу (ЦУМ).

Початок о 16:00.

Гепатит не вбиває, коли є своєчасне тестування та доступ до лікування.

Довідково: 28 липня відзначається Всесвітній день боротьби з гепатитами.

Гепатит C — захворювання печінки, зумовлене вірусом гепатиту С. Вірус може спричиняти як гостру, так і хронічну інфекцію.

Вірус гепатиту C (ВГС), в основному, передається під час контакту з інфікованою кров’ю чи біологічними рідинами інфікованої людини.

За статистикою Центр громадського здоров’я України, станом на 1 січня цього року, в Україні зареєстровано 7 179 нових випадків вірусного гепатиту С. Загалом, 87 269 людей перебувають під медичним наглядом. У 2019 році проліковано 7 302 людини.

Всього ж, за оцінками, 1 342 418 українців інфіковані ВГС.