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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4885

В Глухове у Мемориала славы в разгаре ремонтные работы

Сегодня утром, 27 июля, строители вывозят старую плитку, которую выбивали несколько дней до этого. На ее месте со дня на день начнет появляться новая.

13 июля завершился тендер на текущий ремонт почти 300 квадратных метров покрытия возле Мемориального комплекса памяти глуховчан-участников Великой Отечественной войны. Подрядчика, который будет выполнять работы, искали через «Прозорро». Свои предложения подали две глуховские фирмы. Меньшую стоимость предложило ООО «Глухівбуд» (владелец Владимир Гриб), поэтому прогнозировалось, что он и станет победителем. Однако, в процессе торгов выяснилась одна техническая деталь: участник не предоставил все необходимые документы. Поэтому победа автоматически досталась конкуренту - ООО «НОВБУД ГЛУХІВ», учредителем которого является Александр Негрей. Городскому бюджету ремонт плиточного покрытия обойдется в 287 тыс. грн. Работы должны завершиться к 24 августа, пишет Неделя.

Общество
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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