В Глухове у Мемориала славы в разгаре ремонтные работы

13 июля завершился тендер на текущий ремонт почти 300 квадратных метров покрытия возле Мемориального комплекса памяти глуховчан-участников Великой Отечественной войны. Подрядчика, который будет выполнять работы, искали через «Прозорро». Свои предложения подали две глуховские фирмы. Меньшую стоимость предложило ООО «Глухівбуд» (владелец Владимир Гриб), поэтому прогнозировалось, что он и станет победителем. Однако, в процессе торгов выяснилась одна техническая деталь: участник не предоставил все необходимые документы. Поэтому победа автоматически досталась конкуренту - ООО «НОВБУД ГЛУХІВ», учредителем которого является Александр Негрей. Городскому бюджету ремонт плиточного покрытия обойдется в 287 тыс. грн. Работы должны завершиться к 24 августа, пишет Неделя.