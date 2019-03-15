Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:0099

Полиция Сумщины выясняет происхождение боеприпасов, найденных в окрестностях Конотопа

О находке в Конотопский отдел полиции сообщил 46-летний житель районного центра.

Мужчина, проезжая мимо, обратил внимание на непонятные предметы вдоль дороги, поэтому решил рассмотреть их поближе. А когда понял, что найденные вещи очень похожи на боеприпасы, сразу позвонил в полицию.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции во главе с руководителем подразделения, а также извещены специалисты-взрывотехники Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Место происшествия оградили и выставили полицейскую охрану.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории правоохранители обнаружили предметы, похожие на дымовые шашки, гранаты и пороховые трубки. Все обнаруженные находки изъяты и направлены на экспертное исследование.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и отрабатывают версии возможного происхождения найденных боеприпасов. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Боеприпасы
view counter

По тематике

У шосткинца полицейские изъяли гранату Ф-1
14.02.2020 11:28

У шосткинца полицейские изъяли гранату Ф-1

Хранил боеприпас 34-летний мужчина в хозяйственном помещении своего дома, рядом с домом, в котором, кроме него самого, проживали и его...

У конотопчанина нашли арсенал боеприпасов
28.11.2019 14:37

У конотопчанина нашли арсенал боеприпасов

Сообщение о том, что 59-летний конотопчанин может хранить взрывчатку, поступило в полицию от местного отдела управления Службы безопасности Украины....

В Сумах полиция изымает у граждан боеприпасы
27.05.2019 17:52

В Сумах полиция изымает у граждан боеприпасы

В рамках операции «Оружие и взрывчатка» сотрудники Сумского отдела полиции обнаружили и изъяли гранату РГД с запалом, патроны и тротиловую...

На Сумщине СБУ обнаружила тайник с оружием времен Второй мировой войны
27.04.2019 10:20

На Сумщине СБУ обнаружила тайник с оружием времен Второй мировой войны

Сотрудники Службы безопасности Украины в рамках противодействия незаконному обороту оружия обнаружили в Сумской области большой арсенал средств поражения....

Три боевые гранаты нашли у сумчанина во дворе
15.03.2019 15:31

Три боевые гранаты нашли у сумчанина во дворе

В Сумской отдел полиции обратился 35-летний житель областного центра и сообщил, что на собственном земельном участке под застройку, при проведении...

Новости

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25
Сумской полицией будет руководить донецкий
24.07.2020 12:47
Полиция Сумщины выясняет происхождение боеприпасов, найденных в окрестностях Конотопа
Сегодня 14:00
У Сумах пройде соціальна акція з тестування на гепатит С
Сегодня 13:42
В Шостке произошел взрыв в жилом доме
Сегодня 13:27
ФК «Тростянец» вышел на четвертое место
Сегодня 13:20
На Сумщине полиция начала проверки по фактам отравления малолетних детей
Сегодня 12:53
В Сумах "ульяновский хлеб" - под запретом
Сегодня 12:49
Экс-руководитель налоговой милиции Сум отсудил 2,5 млн гривен компенсации за уголовное преследование
Сегодня 12:32
Юні таланти Сумщини запрошуються до участі у конкурсі малюнків та фотографій «Що для мене Україна?»
Сегодня 12:25
На водоемах Сумщины в течение недели погибли 3 человека
Сегодня 11:39
Ахтырский бегун выиграл киевский ультрамарфон
Сегодня 11:11
view counter

Статьи

Суми! Ви готові круто провести час на автоконцерті гурту «БЕZ ОБМЕЖЕНЬ»?
22.07.2020 16:45
Дмитро Живицький: «Допомогти тим, хто допомагає людям. Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України потребує допомоги!»
22.07.2020 10:02
Володимир Лободін: «Майбутнє Сум – це спільна робота влади, бізнесу і кожного мешканця»
22.07.2020 09:03
Спірний діагноз COVID-19: історія сумської лікарки
21.07.2020 19:55
Як знайти роботу на Сумщині?
21.07.2020 17:34
Больше 100 дней губернаторства
21.07.2020 15:55
Сезон бахчевых: как предотвратить отравление
21.07.2020 14:43
Купаться в водоемах Сум опасно!
21.07.2020 14:28
Український батько світового футуризму
21.07.2020 10:23
Ремень ГРМ. Особенности и разновидности ®
16.07.2020 21:09
Цього року «АТБ» збільшує товарообіг і розширює мережу магазинів
16.07.2020 17:43
Порядок використання маломірних суден та інших плавзасобів в прикордонні
16.07.2020 16:02
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.