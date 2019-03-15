Полиция Сумщины выясняет происхождение боеприпасов, найденных в окрестностях Конотопа

Мужчина, проезжая мимо, обратил внимание на непонятные предметы вдоль дороги, поэтому решил рассмотреть их поближе. А когда понял, что найденные вещи очень похожи на боеприпасы, сразу позвонил в полицию.
На вызов прибыла следственно-оперативная группа Конотопского отдела полиции во главе с руководителем подразделения, а также извещены специалисты-взрывотехники Главного управления Национальной полиции в Сумской области. Место происшествия оградили и выставили полицейскую охрану.
В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории правоохранители обнаружили предметы, похожие на дымовые шашки, гранаты и пороховые трубки. Все обнаруженные находки изъяты и направлены на экспертное исследование.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и отрабатывают версии возможного происхождения найденных боеприпасов. Следственные действия продолжаются, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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