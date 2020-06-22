Сумские пляжницы взяли «серебро» чемпионата Украины

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Сумская пара Кристина Ермоченко / Таисия Кальченко виграли 5 матчей и только в финале уступили паре из Стрыя Андриане Павлик и Божене Петрыкив.
Вторая наша пара Екатерина Сидорекно / Дарья Зима заняла 17-е место из 32 команд.
18-21 июля в Запорожье проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди спортсменов до 20 лет....
Сегодня, 13 июля, в Сумах завершился чемпионат города по пляжному волейболу....
1-2 июля прошло Открытое первенство КДЮСШ «Авангард» по пляжному волейболу среди девушек 2007 г.р. и младше....
26-27 июня в Сумах проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди юношей и девушек до 17 лет....
20 июня в Шостке прошел турнир «Микст» по пляжному волейболу....