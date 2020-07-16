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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)

26 июля в 16:07 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Гагарина в с. Собичево Шосткинского района.

Звонил сосед. На место происшествия был направлен дежурный караул 4-й Государственной пожарно-спасательной части, которому пришлось преодолеть расстояние в 23 км из районного центра.

Прибыв на вызов, спасатели установили, что горят деревянные стены и кровля жилого дома, кровля веранды, кровля и стены дровяного сарая, пристроенного к жилому дому и дрова. Для бесперебойной подачи воды автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от водонапорной башни, которая находилась на расстоянии около 2 км от места пожара. Существовала угроза распространения огня на рядом расположенные две хозяйственные постройки. В 17:08 пожар удалось локализовать, в 18:58 - ликвидировать.

Всего к тушению были привлечены 6 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового газового прибора, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество
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