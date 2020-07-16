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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10395

В Сумах фура повредила троллейбус

Инцидент произошел 27 июля около 14:30.

Троллейбус №064, работавший в понедельник на маршруте №10А, осуществлял высадку пассажиров на остановке «ул. Героев Крут». В это же время мимо пронеслась фура. В результате несоблюдения водителем грузовика безопасной боковой дистанции, токоприемники в буквальном смысле взлетели с троллеи, а канаты, не выдержав амплитуды расшатывания, оборвались, разбив заднее стекло салона.

Ни один из пассажиров, находившихся во время аварии на остановке общественного транспорта, не пострадал. Зато водитель фуры покинул место ДТП. Начальник службы контроля КП СГС «Электроавтотранс» вместе с инженером по безопасности движения предприятия зафиксировали последствия ДТП и вызвали полицию.

Троллейбус снят с линии и будет доставлен в депо для проведения ремонта. Сумма ущерба пока не известна, сообщает пресс-служба КП СГС «Электроавтотранс».

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Право Дтп ДТП с троллейбусом
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