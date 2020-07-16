В Сумах заменяют аэрационную систему для повышения качества очистки сточных вод Для обеспечения качественной биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях города частично заменяют аэрационную систему.

КП «Горводоканал» выполняет замену 540 м технологического трубопровода системы аэрации аэротенков. Монтируемое оборудование представляет собой аэрационную систему на базе трубчатых аэраторов производства ООО «Эко-Инвест».

Из-за истечения срока эксплуатации аэраторов, их засорения и разрушения, неотложным мерам по капитальному ремонту подлежали аэротенки № 5 и № 6 второй очереди.

Средства на оборудование выделены из городского бюджета в сумме 1 млн 700 тыс. гривен.

«Выполнение ремонтных работ по замене аэрационной системы и запорной арматуры направлено на обеспечение стабильной работы аэротенков, улучшение качества очистки сточных вод, а также уменьшение потребления электроэнергии, который состоится благодаря отсутствию неэффективных утечек воздуха в местах повреждения фильтросных труб», - отметил директор предприятия Анатолий Сагач.

Заметим, стадия биологической очистки является основным и проходит в аэротенках с помощью активного ила и аэрации.