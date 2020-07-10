В Сумах пьяный водитель пытался откупиться от копов В Сумах работники патрульной полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 41-летний местный житель.

Гражданин имел явные признаки опьянения. Понимая ответственность за свой поступок, и желая избежать наказания, он сразу предложил полицейским «соглашение», цену которого определил в 5000 гривен.

Правоохранители не только отказались от денег, но и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для фиксации уголовного правонарушения.

Относительно водителя полицейские составили административный протокол за нарушение ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Кроме этого, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.