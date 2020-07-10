Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:06208

В Сумах пьяный водитель пытался откупиться от копов

В Сумах работники патрульной полиции остановили автомобиль, за рулем которого находился 41-летний местный житель.

Гражданин имел явные признаки опьянения. Понимая ответственность за свой поступок, и желая избежать наказания, он сразу предложил полицейским «соглашение», цену которого определил в 5000 гривен.

Правоохранители не только отказались от денег, но и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу для фиксации уголовного правонарушения.

Относительно водителя полицейские составили административный протокол за нарушение ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Кроме этого, следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу». Санкция статьи предусматривает наказание в виде немалого штрафа, ограничения свободы на срок до четырех лет, или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Взятка полицейскому Пьяный за рулем
view counter

По тематике

Шосткинец пытался откупиться от полицейского за протокол о нарушении карантина
23.07.2020 17:30

Шосткинец пытался откупиться от полицейского за протокол о нарушении карантина

Шосткинской местной прокуратурой совместно с Шосткинским отделом полиции задокументированы попытку подкупа полицейского....

22.07.2020 14:21

На Сумщине два пьяных водителя пытались откупиться от полицейских

Чтобы избежать ответственности за вождение автомобилей в нетрезвом состоянии, двое мужчин предлагали полицейским денежные средства....

В Сумах патрульные остановили 17-летнего пьяного мотоциклиста
21.07.2020 13:36

В Сумах патрульные остановили 17-летнего пьяного мотоциклиста

Во время патрулирования Сум, на улице Линейной, экипаж патрульных остановил водителя мотоцикла Yamaha....

В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку
19.07.2020 09:55

В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку

На улице Первомайской за нарушение правил дорожного движения патрульные остановили автомобиль Fiat Doblo....

В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку
10.07.2020 09:29

В Сумах пьяный водитель предлагал патрульным взятку

Водителя автомобиля ВАЗ-21099 за нарушение правил дорожного движения инспекторы остановили на улице Харьковской....

Новости

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25
Сумской полицией будет руководить донецкий
24.07.2020 12:47
На Сумщине живодеру, который похитил косулю на шашлык, получил три года за решеткой
Сегодня 16:33
На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса
Сегодня 16:14
В Сумах пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 16:06
В Сумах заменяют аэрационную систему для повышения качества очистки сточных вод
Сегодня 16:01
В Глухове у Мемориала славы в разгаре ремонтные работы
Сегодня 15:48
В Сумах фура повредила троллейбус
Сегодня 15:10
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 14:59
Сумские пляжницы взяли «серебро» чемпионата Украины
Сегодня 14:49
В Глухове собирают подписи в поддержку справедливого расследования убийства Сергея Кобцева (видео)
Сегодня 14:15
Полиция Сумщины выясняет происхождение боеприпасов, найденных в окрестностях Конотопа
Сегодня 14:00
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.