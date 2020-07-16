На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса Сегодня, 27 июля, в Середина-Будской райгосадминистрации прошло совещание.

«На сегодняшний день перед нами стоит первоочередная задача разобраться с ситуацией относительно причин возникновения и распространения очага заболеваемости жителей района короновирусом», - сказал глава РГА Виктор Губенко.

Прокурор Середина-Будского отдела Шосткинского местной прокуратуры Владимир Махортов отметил, что сегодня состоится регистрация уголовного производства в отношении семейного врача КНП «Зноб-Новгородская АОПСМ», по подозрению в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.

Виктор Губенко отметил, что ситуация действительно сложная и нужно тщательно разобраться со всеми фактами, которые привели к распространению короновируса на территории района. А решение будет принимать суд.