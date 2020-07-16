Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:14365

На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса

Сегодня, 27 июля, в Середина-Будской райгосадминистрации прошло совещание.

«На сегодняшний день перед нами стоит первоочередная задача разобраться с ситуацией относительно причин возникновения и распространения очага заболеваемости жителей района короновирусом», - сказал глава РГА Виктор Губенко.

Прокурор Середина-Будского отдела Шосткинского местной прокуратуры Владимир Махортов отметил, что сегодня состоится регистрация уголовного производства в отношении семейного врача КНП «Зноб-Новгородская АОПСМ», по подозрению в неисполнении или ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей.

Виктор Губенко отметил, что ситуация действительно сложная и нужно тщательно разобраться со всеми фактами, которые привели к распространению короновируса на территории района. А решение будет принимать суд.

Право Коронавирус
view counter

По тематике

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 27 июля в Сумской области 445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине уже 445 случаев коронавируса
Сегодня 08:22

На Сумщине уже 445 случаев коронавируса

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Сегодня 08:20

В Сумах заболело коронавирусом 11 медработников

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:07

В Сумах 9 новых случаев коронавируса

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Конотопе коронавирус обнаружили в 3-летнего ребенка
Сегодня 08:02

В Конотопе коронавирус обнаружили в 3-летнего ребенка

О новых случаях коронавируса в Конотопе сообщил мэр города Артем Семенихин....

Новости

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25
Сумской полицией будет руководить донецкий
24.07.2020 12:47
На Сумщине живодеру, который похитил косулю на шашлык, получил три года за решеткой
Сегодня 16:33
На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса
Сегодня 16:14
В Сумах пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 16:06
В Сумах заменяют аэрационную систему для повышения качества очистки сточных вод
Сегодня 16:01
В Глухове у Мемориала славы в разгаре ремонтные работы
Сегодня 15:48
В Сумах фура повредила троллейбус
Сегодня 15:10
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание жилого дома (видео)
Сегодня 14:59
Сумские пляжницы взяли «серебро» чемпионата Украины
Сегодня 14:49
В Глухове собирают подписи в поддержку справедливого расследования убийства Сергея Кобцева (видео)
Сегодня 14:15
Полиция Сумщины выясняет происхождение боеприпасов, найденных в окрестностях Конотопа
Сегодня 14:00
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.