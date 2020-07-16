На Сумщине живодеру, который похитил косулю на шашлык, получил три года за решеткой Середина-Будский районный суд 20 июля поставил точку в громком деле 4-летней давности.

Тогда, на четвертый день после Нового года, местные живодеры похитили и зарезали дикое животное из минизоопарка детского учреждения. Из мяса косули они планировали приготовить шашлык, но планы на застолье тогда испортили правоохранители.

Судом было установлено, что 4 января 2016 года около 22:00 уроженец с. Антоновка в состоянии алкогольного опьянения зашел на территорию Ямпольской районной станции юных натуралистов, где перелез через металлическое ограждение и проник в вольер мини-зоопарка. Оттуда он совершил кражу косули европейской, стоимостью 11 892 грн, чем причинил станции юных натуралистов материальный ущерб на указанную сумму, после чего скрылся с места совершения уголовного преступления.

Преступник свою вину признал полностью и заявил, что в содеянном искренне раскаивается. Кроме того, он сообщил суду, что за время пребывания в местах лишения свободы сделал для себя соответствующие выводы, встал на путь исправления, а потому просил суд строго не наказывать. Но суд был неуклонным и вынес приговор - три года лишения свободы.

Добавим, что это далеко не первое преступление осужденного. Более того, он уже отбывает наказание в местах лишения свободы сроком 6 лет 6 месяцев по приговору Останкинского районного суда г. Москвы от 16.03.2017, который постановлением Глуховского горрайонного суда Сумской области от 17.05.2018 приведен в соответствие с законодательством Украины, пишет Ямпіль.інфо.