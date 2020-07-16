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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:01248

Забіг «Суми За Біг 2020» перенесли на 15 серпня

Бігуни та бігунки раді повідомити вам гарну новину, #СумиЗаБіг2020 точно відбудеться у живому форматі!

Згідно з постановою уряду, спортивні змагання можуть проводитися серед учасників з розрахунку не більше однієї особи на 5 кв. м (якщо захід проводиться просто неба).

Проведення марафонів дозволяються, як і всіх спортивних змагань, з дотриманням необхідних протиепідемічних заходів. Глядачі обов’язково повинні використовувати засоби індивідуального захисту (маски, респіратори), крім учасників спортивних змагань.

Відповідно до цього даний забіг буде проходити за деяких правил:

- до, та після старту, кожен учасник зобов'язаний бути в захисній масці (без захисної маски учасник не допускається до отримання стартового пакету!)

- учасники кожної дистанції будуть поділені на частини, старт учасників буде відбуватися по 20 осіб, хвилями, через 3 хвилини;

- медалі фінішера будуть видаватися в руки, а не одягатися кожному учаснику;

- глядачі заборонені.

Оскільки старт буде хвилями, то результати будуть визначатися за ChipTime кожного учасника!

Також через технічні складнощі забіг перенесено на суботу, 15 серпня!

Реєстрація продовжується: vseprobegi.org/ru/race/1441

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Спорт Анонс Забег Легкая атлетика
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