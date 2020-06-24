На Сумщине за убийство в день рождения дали 7 лет

Липоводолинским отделом Роменской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении юноши, который лишил жизни односельчанина.
Напоминаем, что 3 августа 2018 года около 22:00 компания молодых людей после празднования дня рождения решила развлечься на детском батуте, зайдя на охраняемую территорию. Компанию нетрезвых молодых встретил охранник, который сделал им замечание, после чего и начался конфликт. Во время спора именинник, которому в тот день исполнилось 19 лет, нанес кулаком 2 удара по лицу 45-летнему охраннику. В результате пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и упал без сознания. По приезду «скорой» констатировали его смерть.
В суде обвиняемый признал, что наносил удары мужчине, однако не допускает, что именно от этого наступила смерть потерпевшего.
По приговору Липвоводолинского районного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы, сообщил пресс-служба прокуратуры области.
Шосткинской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 36-летнего мужчины, который ограбил прохожего и совершил ряд мошенничеств....
В селе Клышки Шосткинского района во время ссоры 31-летний местный житель так избил своего 42-летнего знакомого, что тот умер в...
К 8 годам 3 месяцам лишения свободы осужден мужчина за разбойное нападение на ювелирный салон....
На Сумщине полицейские задержали женщину, которая нанесла сожителю смертельное ножевое ранение....
Ахтырской местной прокуратурой в суде доказана вина 20-летнего юноши в убийстве своего товарища из корыстных побуждений....