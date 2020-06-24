На Сумщине за убийство в день рождения дали 7 лет На 7 лет лишения свободы осужден молодой человек, который за замечание избил охранника до смерти.

Липоводолинским отделом Роменской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении юноши, который лишил жизни односельчанина.

Напоминаем, что 3 августа 2018 года около 22:00 компания молодых людей после празднования дня рождения решила развлечься на детском батуте, зайдя на охраняемую территорию. Компанию нетрезвых молодых встретил охранник, который сделал им замечание, после чего и начался конфликт. Во время спора именинник, которому в тот день исполнилось 19 лет, нанес кулаком 2 удара по лицу 45-летнему охраннику. В результате пострадавший получил тяжелые телесные повреждения и упал без сознания. По приезду «скорой» констатировали его смерть.

В суде обвиняемый признал, что наносил удары мужчине, однако не допускает, что именно от этого наступила смерть потерпевшего.

По приговору Липвоводолинского районного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 7 годам лишения свободы, сообщил пресс-служба прокуратуры области.