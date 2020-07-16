На Сумщине пожарные спасли ячменное поле (видео)

На тушение направили дежурное отделение 28-го государственного пожарно-спасательного поста, который дислоцируется в поселке и отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.
По прибытии было установлено, что возгорание произошло на окраине населенного пункта. Огонь охватил площадь около 400 кв. м и порывами ветра быстро распространялся. Возникла угроза для расположенного неподалеку ячменного поля.
В 15:09 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от сельхозугодий. А в 16:37, использовав 4 т воды, пожар ликвидировали.
Допустимая причина - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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