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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине пожарные спасли ячменное поле (видео)

26 июля в 14:44 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре мусора на открытой территории в пгт Низы Сумского района.

На тушение направили дежурное отделение 28-го государственного пожарно-спасательного поста, который дислоцируется в поселке и отделение 2-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

По прибытии было установлено, что возгорание произошло на окраине населенного пункта. Огонь охватил площадь около 400 кв. м и порывами ветра быстро распространялся. Возникла угроза для расположенного неподалеку ячменного поля.

В 15:09 пожарным удалось локализовать возгорание и предотвратить опасность от сельхозугодий. А в 16:37, использовав 4 т воды, пожар ликвидировали.

Допустимая причина - неосторожное обращение с огнем, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Общество Пожар
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