На Середина-Будщине ввели жесткий карантин Сегодня в зале заседаний Середина-Будского районного совета состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с обсуждением вопросов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 на территории района.

Члены комиссии обсудили алгоритм действий при подозрении на заболевание, вызванном коронавирусом.

По результатам заседания были приняты соответствующие решения:

С 26.07.2020 временно приостановить движение пригородного и междугородного общественного транспорта (кроме маршрута Середина-Буда - Шостка через пгт Ямполь), а также ограничить движение междугороднего общественного транспорта по маршруту «Сумы - Знобь-Новгородское» с конечной остановкой в Середина-Буде до особого распоряжения.

Проводить температурный скрининг и дезинфекцию рук посетителей в торговых точках (супермаркетах) района.

Рекомендовать главам городского, поселкового, сельских советов, органам государственной власти, руководителям учреждений, организаций, предприятий отменить или максимально перевести в режим телефонных или видеоконференций все совещательные мероприятия и заседания коллегиальных и совещательных органов (в частности общественных слушаний и обсуждений), в том числе органов местного самоуправления (за исключением исключительных случаев).

Отменить до особого распоряжения проведение личных приемов граждан во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Приостановить проведение учреждениями здравоохранения профилактических медицинских осмотров детей и взрослого населения до особого распоряжения.