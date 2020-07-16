Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:03595

На Середина-Будщине ввели жесткий карантин

Сегодня в зале заседаний Середина-Будского районного совета состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с обсуждением вопросов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции СOVID-19 на территории района.

Члены комиссии обсудили алгоритм действий при подозрении на заболевание, вызванном коронавирусом.

По результатам заседания были приняты соответствующие решения:

С 26.07.2020 временно приостановить движение пригородного и междугородного общественного транспорта (кроме маршрута Середина-Буда - Шостка через пгт Ямполь), а также ограничить движение междугороднего общественного транспорта по маршруту «Сумы - Знобь-Новгородское» с конечной остановкой в Середина-Буде до особого распоряжения.

Проводить температурный скрининг и дезинфекцию рук посетителей в торговых точках (супермаркетах) района.

Рекомендовать главам городского, поселкового, сельских советов, органам государственной власти, руководителям учреждений, организаций, предприятий отменить или максимально перевести в режим телефонных или видеоконференций все совещательные мероприятия и заседания коллегиальных и совещательных органов (в частности общественных слушаний и обсуждений), в том числе органов местного самоуправления (за исключением исключительных случаев).

Отменить до особого распоряжения проведение личных приемов граждан во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Приостановить проведение учреждениями здравоохранения профилактических медицинских осмотров детей и взрослого населения до особого распоряжения.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса
Сегодня 16:14

На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса

Сегодня, 27 июля, в Середина-Будской райгосадминистрации прошло совещание....

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 27 июля в Сумской области 445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине уже 445 случаев коронавируса
Сегодня 08:22

На Сумщине уже 445 случаев коронавируса

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Сегодня 08:20

В Сумах заболело коронавирусом 11 медработников

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

В Сумах 9 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:07

В Сумах 9 новых случаев коронавируса

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
Сегодня 17:31
На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:25
Сумской полицией будет руководить донецкий
24.07.2020 12:47
Тростянец первым в Украине присоединился к пилотному проекту по организации онлайн-обучения
Сегодня 18:05
На Сумщине полиция у пьяной матери забрали троих детей (фото)
Сегодня 17:58
На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание легковых автомобилей (видео)
Сегодня 17:38
На Середина-Будщине ввели жесткий карантин
Сегодня 17:03
На Сумщине пожарные спасли ячменное поле (видео)
Сегодня 16:56
На Сумщине за убийство в день рождения дали 7 лет
Сегодня 16:48
На Сумщине живодеру, который похитил косулю на шашлык, получил три года за решеткой
Сегодня 16:33
На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса
Сегодня 16:14
В Сумах пьяный водитель пытался откупиться от копов
Сегодня 16:06
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.