На Середина-Будщине ввели жесткий карантин

Члены комиссии обсудили алгоритм действий при подозрении на заболевание, вызванном коронавирусом.
По результатам заседания были приняты соответствующие решения:
С 26.07.2020 временно приостановить движение пригородного и междугородного общественного транспорта (кроме маршрута Середина-Буда - Шостка через пгт Ямполь), а также ограничить движение междугороднего общественного транспорта по маршруту «Сумы - Знобь-Новгородское» с конечной остановкой в Середина-Буде до особого распоряжения.
Проводить температурный скрининг и дезинфекцию рук посетителей в торговых точках (супермаркетах) района.
Рекомендовать главам городского, поселкового, сельских советов, органам государственной власти, руководителям учреждений, организаций, предприятий отменить или максимально перевести в режим телефонных или видеоконференций все совещательные мероприятия и заседания коллегиальных и совещательных органов (в частности общественных слушаний и обсуждений), в том числе органов местного самоуправления (за исключением исключительных случаев).
Отменить до особого распоряжения проведение личных приемов граждан во всех органах государственной власти и органах местного самоуправления.
Приостановить проведение учреждениями здравоохранения профилактических медицинских осмотров детей и взрослого населения до особого распоряжения.
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