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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:38258

На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание легковых автомобилей (видео)

26 июля в 9:46 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля по ул. Павлова в с. Будылка Лебединского района.

О пожаре сообщил владелец автомобиля. На место происшествия был направлен дежурный караул 18-й Государственной пожарно-спасательной части и местную пожарную команду с. Будылка.

По предварительным данным, хозяин автомобиля ВАЗ-2106 проводил сварочные работы под капотом, из-за чего искра попала на элементы топливной системы и вызвала возгорание. Осложняло тушение наличие газобаллонной установки в багажнике легковушки, которая могла привести к взрыву в любой момент.

В 10:00 возгорание локализовали, а в 10:10 потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

В этот же день подобный случай имел место и в Роменском районе, где на автодороге Липовая Долина - Ромны, вблизи с. Кузьменково, загорелся легковой автомобиль «Ford Sierra». О пожаре сообщил владелец автомобиля, который во время движения почувствовал резкий запах в салоне и увидел дым из-под капота. На место происшествия был направлен дежурный караул 14-й Государственной пожарно-спасательной части и добровольную пожарную команду с. Кашпуры.

В 12:59 возгорание локализовали, а в 13:07 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области, 1 автомобиль и 1 работник местной пожарной команды с. Будылка и 1 автомобиль и 1 работник добровольной пожарной команды с. Кашпуры, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество
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