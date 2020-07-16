На Сумщине полиция у пьяной матери забрали троих детей (фото) В Шостке, прибыв поздно вечером по тревожному вызову неравнодушных граждан, полицейские застали 35-летнюю многодетную мать в состоянии алкогольного опьянения.

Она пыталась забрать у сердобольных женщин своего среднего 5-летнего сына, который боялся с матерью идти домой.

Как выяснили полицейские, младшего сына, которому всего 3 месяца, женщина оставила на соседку. А ее старшая 13-летняя дочь вообще сбежала из дома. Девушку полицейские разыскали у подруги, где она, пережидая гнев матери, попросилась переночевать.

Правоохранители и представители социальных служб изъяли всех трех детей у гражданки и поместили в Шосткинскую детскую больницу. Там они должны пройти необходимое медицинское обследование, после чего будут направлены в специализированные детские учреждения.

Врачи говорят, что дети на момент помещения в медучреждение находились в запущенном состоянии. Кроме того, самый младший требует серьезного обследования у узкопрофильных специалистов.

В свою очередь, представители службы по делам детей Шосткинского горисполкома говорят, что с многодетной матерью, которая сама воспитывает трех несовершеннолетних детей, неоднократно проводились профилактические беседы по поводу неудовлетворительного быта и антисанитарии в квартире и о ее отношение к алкоголю. И каждый раз она обещала исправиться, но через некоторое время снова «бралась за свое».

Участковый офицер полиции и сотрудники ювенальной превенции Шосткинского отдела полиции также хорошо знают эту женщину, ведь только за последний год ее семь раз привлекался к административной ответственности: дважды - за употребление спиртных напитков в общественном месте, трижды - за курение табака в неустановленном месте и еще два раза - за невыполнение родительских обязанностей. Соседи многодетной семьи неоднократно вызывали полицейских из-за нарушения тишины ночью и агрессивного поведение матери-одиночки, которая зачастую находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас дальнейшую судьбу изъятых детей решают социальные службы города. Специалисты говорят, что только когда женщина перестанет употреблять алкоголь и наведет порядок в доме - ей вернут детей. Если она не исправится - ее лишат родительских прав, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.