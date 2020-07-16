Тростянец первым в Украине присоединился к пилотному проекту по организации онлайн-обучения

Особую актуальность дистанционное обучение набирает ввиду распространения коронавируса и внедрения карантина.
- Тростянец первым в Украине присоединился к этому экспериментального проекту, - прокомментировал событие мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова. - Надеемся, что первого сентября учебный год в школах начнется в обычном режиме. Пилотный проект предусматривает отработку на примере наших школ проведения онлайн-обучения.
Цель проекта - модернизация образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и пилотный запуск и функционал онлайн-уроков для дистанционного обучения в системе «Моя школа» на территории Украины.
Руководящим участником проекта является Тростянецкий городской совет, который осуществляет общий надзор за его внедрением. Организатор проекта - ООО «АЙТИ ПРО» обеспечивает участникам техническую поддержку и обслуживание.
Материалы, собранные в ходе этого экспериментального в учебных заведениях Тростянец, будут анализироваться и распространяться по всей Украине.