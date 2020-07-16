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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:05225

Тростянец первым в Украине присоединился к пилотному проекту по организации онлайн-обучения

Меморандум о сотрудничестве между Тростянецким городским советом и ООО «АЙТИ ПРО» подписано в рамках проведения проекту национального уровня «Система управления учебным процессом и дистанционным обучением «Моя школа».

Особую актуальность дистанционное обучение набирает ввиду распространения коронавируса и внедрения карантина.

- Тростянец первым в Украине присоединился к этому экспериментального проекту, - прокомментировал событие мэр Тростянецкой ОТГ Юрий Бова. - Надеемся, что первого сентября учебный год в школах начнется в обычном режиме. Пилотный проект предусматривает отработку на примере наших школ проведения онлайн-обучения.

Цель проекта - модернизация образовательного процесса в учреждениях общего среднего образования и пилотный запуск и функционал онлайн-уроков для дистанционного обучения в системе «Моя школа» на территории Украины.

Руководящим участником проекта является Тростянецкий городской совет, который осуществляет общий надзор за его внедрением. Организатор проекта - ООО «АЙТИ ПРО» обеспечивает участникам техническую поддержку и обслуживание.

Материалы, собранные в ходе этого экспериментального в учебных заведениях Тростянец, будут анализироваться и распространяться по всей Украине.

Общество
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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