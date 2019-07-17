В Шостке ремонтируют поликлинику № 4, где будут вести прием узкопрофильные врачи (видео)

«В цьому році він трошки затримався, тому що весною пандемія внесла свої корективи в роботу. Були кинуті всі сили і засоби на підготовку інфекційного відділення», – рассказал главный врач ЦРБ Олег Штогрин.
После ремонта все узкопрофильные специалисты будут принимать в поликлинике № 4 (раньше они принимали в разных медицинских учреждениях города). «Людям буде набагато зручніше», – отметил руководитель Центральной районной больницы.
Он проинформировал о том, что поликлиника ремонтируется за средства местного бюджета. Работы проводятся поэтапно.
Ранее были заменены все окна на энергосберегающие, в прошлом году были отремонтированы практически все кабинеты на втором этаже. В этом году была отремонтирована манипуляционная, завершается ремонт кабинетов хирургического профиля, пишет Шостка.инфо.
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