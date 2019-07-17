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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55163

В Шостке ремонтируют поликлинику № 4, где будут вести прием узкопрофильные врачи (видео)

В Шостке продолжается ремонт поликлиники № 4, расположенной неподалеку от стационара Центральной районной больницы.

«В цьому році він трошки затримався, тому що весною пандемія внесла свої корективи в роботу. Були кинуті всі сили і засоби на підготовку інфекційного відділення», – рассказал главный врач ЦРБ Олег Штогрин.

После ремонта все узкопрофильные специалисты будут принимать в поликлинике № 4 (раньше они принимали в разных медицинских учреждениях города).  «Людям буде набагато зручніше», – отметил руководитель Центральной районной больницы.

Он проинформировал о том, что поликлиника ремонтируется за средства местного бюджета. Работы проводятся поэтапно.

Ранее были заменены все окна на энергосберегающие, в прошлом году были отремонтированы практически все кабинеты на втором этаже. В этом году была отремонтирована манипуляционная, завершается ремонт кабинетов хирургического профиля, пишет Шостка.инфо.

Общество Ремонт больниц
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