В Шостке ремонтируют поликлинику № 4, где будут вести прием узкопрофильные врачи (видео) В Шостке продолжается ремонт поликлиники № 4, расположенной неподалеку от стационара Центральной районной больницы.

«В цьому році він трошки затримався, тому що весною пандемія внесла свої корективи в роботу. Були кинуті всі сили і засоби на підготовку інфекційного відділення», – рассказал главный врач ЦРБ Олег Штогрин.

После ремонта все узкопрофильные специалисты будут принимать в поликлинике № 4 (раньше они принимали в разных медицинских учреждениях города). «Людям буде набагато зручніше», – отметил руководитель Центральной районной больницы.

Он проинформировал о том, что поликлиника ремонтируется за средства местного бюджета. Работы проводятся поэтапно.

Ранее были заменены все окна на энергосберегающие, в прошлом году были отремонтированы практически все кабинеты на втором этаже. В этом году была отремонтирована манипуляционная, завершается ремонт кабинетов хирургического профиля, пишет Шостка.инфо.