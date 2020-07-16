В Сумах очередная авария с маршруткой Сегодня, 28 июля, на перекрёстке улиц. Боровая и Римского-Корсакова произошло ДТП.

Столкнулись маршрутка N 5 и Ланос. Кто виноват, будет разбираться патрульная полиция, которой пока нет на месте.