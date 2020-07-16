На Сумщине еще 9 случаев коронавируса На утро 28 июля в Сумской области подтверждено 454 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки подтверждено 9 новых случаев, 1 человек выздоровел (всего таких 331). Всего за время пандемии от коронавируса умерли 7 человек. Лечатся 116.