На Сумщине еще 9 случаев коронавируса

За последние сутки подтверждено 9 новых случаев, 1 человек выздоровел (всего таких 331). Всего за время пандемии от коронавируса умерли 7 человек. Лечатся 116.
Сегодня в зале заседаний Середина-Будского районного совета состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с...
Сегодня, 27 июля, в Середина-Будской райгосадминистрации прошло совещание....
По состоянию на 27 июля в Сумской области 445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....
Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....