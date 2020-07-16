Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:19395

На Сумщине еще 9 случаев коронавируса

На утро 28 июля в Сумской области подтверждено 454 случая заболевания COVID-19.

За последние сутки подтверждено 9 новых случаев, 1 человек выздоровел (всего таких 331). Всего за время пандемии от коронавируса умерли 7 человек. Лечатся 116.

Общество Коронавирус
view counter

По тематике

На Середина-Будщине ввели жесткий карантин
Вчера 17:03

На Середина-Будщине ввели жесткий карантин

Сегодня в зале заседаний Середина-Будского районного совета состоялось внеочередное заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с...

На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса
Вчера 16:14

На Сумщине заведут дело на врача из-за распространения коронавируса

Сегодня, 27 июля, в Середина-Будской райгосадминистрации прошло совещание....

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:25

На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 27 июля в Сумской области 445 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине уже 445 случаев коронавируса
Вчера 08:22

На Сумщине уже 445 случаев коронавируса

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Вчера 08:20

В Сумах заболело коронавирусом 11 медработников

Об этом сегодня, 27 июля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила и.о. начальника горотдела здравоохранения Елена Чумаченко....

Новости

Губернатор Сумщины по пьяни открыл стрельбу?
Вчера 17:31
На Сумщине 15 новых случаев коронавируса: подробности
Вчера 09:25
На Сумщине 454 случая коронавируса: подробности
Сегодня 09:29
На Сумщине еще 9 случаев коронавируса
Сегодня 09:19
На Сумщине псевдоврач обобрал 88-летнюю пенсионерку
Сегодня 08:30
В Сумах очередная авария с маршруткой
Сегодня 08:01
Прокуратура требует возвращения из противоправного пользования 70 га земли стоимостью 8 млн грн
Сегодня 08:00
Тростянец первым в Украине присоединился к пилотному проекту по организации онлайн-обучения
Вчера 18:05
На Сумщине полиция у пьяной матери забрали троих детей (фото)
Вчера 17:58
На Сумщине пожарные дважды ликвидировали возгорание легковых автомобилей (видео)
Вчера 17:38
На Середина-Будщине ввели жесткий карантин
Вчера 17:03
На Сумщине пожарные спасли ячменное поле (видео)
Вчера 16:56
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.