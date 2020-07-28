На Сумщине 454 случая коронавируса: подробности По состоянию на 28 июля в Сумской области 454 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки Covid-19 подтвердили у 9 человек (Сумы - 3, Ахтырка - 2, Недригайлов - 1, С-Будский р-н - 2, Краснопольский р-н - 1).

Сейчас от Covid-19 в Сумской области выздоровела 331 человек, из них 1 - за прошедшие сутки (г. Ромны).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 140 случаев заболевания (95 человек вылечились), в Сумском районе - 24 (19), г. Ахтырка - 35 (26), г. Конотоп - 25 (19), Конотопский район - 26 (24 вылечилось, 2 умерло), Кролевецкий район – 39 (32 вылечилось, 2 умерло), г. Шостка - 17 (16, 1 умерла), Тростянецкий район – 37 (34 вылечилось, 2 умерло), Роменский район – 7 (4), Недригайловский район – 2 (1), г. Ромны – 24 (13), Глуховский район – 5 (5), г. Глухов – 12 (10), Бурынский район – 3 (3), Ахтырский район – 2 (1), г. Лебедин – 2 (1), Белопольский район – 23 (16), Путивльский район – 9 (9), Краснопольский район – 7 (1), Великописаревский район – 2 (2), Середина-Будский р-н – 13 (0 ).