На Сумщине дали 5 лет за смертельное ДТП

Ямпольским отделом Шосткинской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 34-летнего мужчины, под колесами авто которого погиб пешеход.
Речь идет о ДТП, которое произошло 15 декабря 2018 года вблизи с. Гремячка Ямпольского района около 4 часов утра. Управляя автомобилем «ГАЗ 33021-212», водитель отвлекся от управления транспортным средством, не учел дорожную обстановку, не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, поэтому допустил наезд на пешехода. С места происшествия водитель уехал. От полученных травм 33-летний потерпевший скончался на месте ДТП.
В суде обвиняемый пояснил, что перед поворотом он отвлекся на одну секунду для того, чтобы переключить магнитофон. После чего он заметил какую-то черное препятствие, повернул руль автомобиля справа, почувствовал удар. У него сложилось впечатление, что он попал в яму, поэтому, не останавливаясь, поехал дальше. Мужчина уверял, что потерпевший лежал на дороге.
По приговору Середина-Будского районного суда обвиняемый признан виновным по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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