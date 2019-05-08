Сумские ориентировщицы отличились на Черкащине

В нем приняла участие команда КДЮСШ №1 г. Сумы. Три соревновательных дня позволили качественно оценить уровень подготовки спортсменов, повысить их квалификацию и понять, над чем работать дальше. Кроме того, воспитанники КДЮСШ №1 г. Сумы пополнили свои активы новыми наградами: Арбузова Вероника - 1 место (длинная дистанция), 1 место (средняя), 3 место (спринт), 1 место по сумме времени всех трех дистанций; Бовкун Ольга - 1 место (спринт).
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