Сумские ориентировщицы отличились на Черкащине 24-26 июля в с. Сагуновка Черкасской области прошел Открытый командный чемпионат Черкащины по спортивному ориентированию «Кубок дружбы – 2020».

В нем приняла участие команда КДЮСШ №1 г. Сумы. Три соревновательных дня позволили качественно оценить уровень подготовки спортсменов, повысить их квалификацию и понять, над чем работать дальше. Кроме того, воспитанники КДЮСШ №1 г. Сумы пополнили свои активы новыми наградами: Арбузова Вероника - 1 место (длинная дистанция), 1 место (средняя), 3 место (спринт), 1 место по сумме времени всех трех дистанций; Бовкун Ольга - 1 место (спринт).